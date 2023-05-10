Экс-игрок «Химок» и «Самары» перешел в МБА

Форвард Максим Барашков стал игроком московской МБА, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Детали соглашения не раскрываются.

В послужном списке Барашкова есть такие клубы, как «Химки», в которых он начинал свою карьеру, и «Самара», в которой он провел нынешний сезон. В сезоне-2022/2023 Единой лиги ВТБ Барашков в среднем набирал 5,4 очка и делал два подбора.

«Знаю про МБА давно — долгое время мы соперничали в Суперлиге. Видел своими глазами, как развивается клуб. Прошлый сезон получился для команды ярким, и прекрасно понимаю, что теперь ожидания будут высокими. Изо всех сил буду стараться соответствовать уровню организации, также двигаясь вперёд в развитии. Знаю хорошо многих ребят, поэтому проблем в адаптации точно не будет», — прокомментировал подписание контракта Барашков.