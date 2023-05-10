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Агент баскетболиста ЦСКА Шведа оценил состояние своего клиента

Спортсмена 9 мая выписали из больницы.
10 мая 2023 20:01
автор: Максим Скороходов

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии баскетболиста.

В начале мая Алексей Швед был избит в ресторане в центре Москвы компанией из нескольких человек. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти. 9 мая его выписали из больницы.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще ничего не значит. У него очень серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Самое важное в этой истории, что он остался жив», - приводит РИА Новости слова агента.

По факту нападения на баскетболиста было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, позже суд арестовал четырех обвиняемых, среди которых один несовершеннолетний.

источник: «РИА Новости»
Агент баскетболиста ЦСКА Шведа оценил состояние своего клиента
Спортсмена 9 мая выписали из больницы.
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