ЦСКА одержал победу над «Зенитом» и вышел вперед в серии за третье место Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге на площадке «СИБУР Арены» состоялся третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал ЦСКА. Игра закончилась со счетом 71:60 в пользу гостей.

Отметим, что самыми результативными игроками матча в составе армейцев стали Даллас Мур и Никола Милутинов. Оба баскетболиста набрали по 15 очков.

Лучшим по результативности среди сине-бело-голубых оказался Трент Фрэйзер с 14-ю очками. За ним следует Виталий Фридзон, имея в своем активе 11 очков.

Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед – 2-1.

Добавим, что следующая встреча между московским клубом и «Зенитом» пройдет здесь же, в Санкт-Петерубрге, 12 мая.

Единая лига ВТБ. Матч за третье место. Игра 3.

«Зенит» – ЦСКА – 60:71 (17:20, 23:11, 11:22, 9:18)

Счет в серии: 1-2.