«Монако» победил «Маккаби» и вышел в Финал четырех Евролиги

Баскетболисты «Монако» победили израильский «Маккаби» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча в Фонвьей (Монако) завершилась со счетом 97:86 (33:26, 16:27, 21:19, 16:25) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в матче стал американский защитник «Маккаби» Уэйд Болдуин, набравший 27 очков. В составе хозяев больше всех набрал Джордан Лойд на счету которого 21 очко.

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу «Монако», который стал третьим участником Финала четырех Евролиги, присоединившись к испанской «Барселоне» и греческому «Олимпиакосу».

Четвертый участник финальной части Евролиги определится в матче между «Реалом» и «Партизаном».