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«Монако» победил «Маккаби» и вышел в Финал четырех Евролиги

Определились три из четырех участника Финала Евролиги.
10 мая 2023 23:49
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Монако» победили израильский «Маккаби» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча в Фонвьей (Монако) завершилась со счетом 97:86 (33:26, 16:27, 21:19, 16:25) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в матче стал американский защитник «Маккаби» Уэйд Болдуин, набравший 27 очков. В составе хозяев больше всех набрал Джордан Лойд на счету которого 21 очко.

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу «Монако», который стал третьим участником Финала четырех Евролиги, присоединившись к испанской «Барселоне» и греческому «Олимпиакосу».

Четвертый участник финальной части Евролиги определится в матче между «Реалом» и «Партизаном».

источник: «Советский спорт»
«Монако» победил «Маккаби» и вышел в Финал четырех Евролиги
Определились три из четырех участника Финала Евролиги.
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