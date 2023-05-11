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Определились все участники Финала четырех Евролиги

Последним участником стал мадридский «Реал».
11 мая 2023 00:23
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты мадридского «Реала» победили белградский «Партизан» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 98:94 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком стал нападающий «Партизана» Кевин Пантер, набравший 28 очков, у победителей больше всех набрал форвард Джанан Муса – 20 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу «Реала», который стал последним участником Финала четырех Евролиги.

Ранее участниками финальной части турнира стали испанская «Барселона», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако»

Финал четырех состоится в литовском Каунасе с 19 по 21 мая.

источник: «Советский спорт»
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