Определились все участники Финала четырех Евролиги

Баскетболисты мадридского «Реала» победили белградский «Партизан» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 98:94 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком стал нападающий «Партизана» Кевин Пантер, набравший 28 очков, у победителей больше всех набрал форвард Джанан Муса – 20 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу «Реала», который стал последним участником Финала четырех Евролиги.

Ранее участниками финальной части турнира стали испанская «Барселона», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако»

Финал четырех состоится в литовском Каунасе с 19 по 21 мая.