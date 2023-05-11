Определились полуфинальные пары Евролиги, в одной из них - баскетбольный эль-классико

Определились полуфинальные пары баскетбольной Евролиги сезона-2022/23.

В первом полуфинале встретятся греческий «Олимпиакос» и французский «Монако». Во втором сыграют две испанские команды: «Барселона» и «Реал».

Полуфиналы в Каунасе пройдут в один матч и будут сыграны 19 мая. Новый победитель Евролиги будет определен 21 мая.

Мадридский «Реал» чаще всего выигрывал Евролигу - 10 раз, у «Барселоны» два титула победителя, «Олимпиакос» трижды побеждал в турнире, а «Монако» впервые вышел в Финал четырех.

Действующий победитель Евролиги турецкий «Анадолу Эфес» занял по итогам регулярного сезона 11-е место и не попал в плей-офф.

Российские команды были отстранены от участия в Евролиге решением организаторов турнира.