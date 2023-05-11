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«Нью-Йорк» обыграл «Майами» в пятом матче серии плей-офф, Брансон набрал 38 очков

11 мая 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий

«Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит» в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА.

Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась победой хозяев паркета со счетом 112:103.

Самым результативным игроком этого матча стал игрок «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. Разыгрывающий хозяев набрал 38 очков. Также в активе Брансона девять подборов и семь результативных передач.

Самым результативным у «Майами» стал Джимми Батлер. В его активе 19 очков и девять результативных передач.

Добавим, что счет в серии 3-2 в пользу «Хит». Шестой матч серии пройдет 12 мая на площадке «Майами».

источник: «Советский спорт»
«Нью-Йорк» обыграл «Майами» в пятом матче серии плей-офф, Брансон набрал 38 очков
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