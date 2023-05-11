«Голден Стэйт» сократил отставание в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Лейкерс»

«Голден Стэйт Уорриорз» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА.

Встреча на площадке «войнов» завершилась со счетом 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24) в пользу хозяев.

В составе »Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри. В его активе 27 очков. У гостей больше всех набросал Леброн Джеймс. Он набрал 25 очков.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Лейкерс».

Шестой матч этого противостояния состоится 11 мая в Лос-Анджелесе.