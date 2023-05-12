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Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» справиться с «Бостоном», судьба серии решится в 7-м матче

Решающий матч состоится 14 мая.
12 мая 2023 08:17
автор: Александр Кожевников

В Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором местная «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей паркета со счетом 95:86 (29:22, 21:21, 21:30, 24:13).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Смарт, набравший 22 очка. 19 баллов на свой счет записал Джейсон Тейтум, 17 очков набрал Джейлен Браун.

В составе «Филадельфии» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов оформил Джоэл Эмбиид. 26 очков набрал Тайриз Макси.

Благодаря этой победе «Бостон» сравнял счет в серии до четырех побед – 3-3. Седьмой и решающий матч серии состоится 14 мая в Бостоне. Начало встречи намечено на 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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