«Денвер» обыграл «Финикс» и вышел в финал Западной конференции НБА, у Йокича снова трипл-дабл

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором местный «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей паркета со счетом 125:100 (44:26, 37:25, 22:25, 22:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 12 передач. 26 баллов набрал Джамал Мюррей. 21 очко на свой счет записал Кентавиус Колдуэлл-поуп.

В составе «Финикса» 21 очко набрал Кэмерон Пэйн. 23 балла на свой счет записал Кевин Дюрант.

Таким образом, «Денвер» одержал победу в серии со счетом 4-2. В финале Западной конференции «Денвер» сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».