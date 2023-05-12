Баскетболистку новосибирского «Динамо» обвиняют в краже на 2 млн рублей

Баскетболистка новосибирского «Динамо» Виктория Щербакова обвиняется в краже на сумму 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как информирует источник, Виктория встречалась с замужним молодым человеком, который работал главой дата-отдела «Wildberries». Об изменен узнала жена мужчины и настояла на том, чтобы баскетболистка уехала из квартиры мужа.

Спортсменка разозлилась и вынесла из квартиры большое количество дорогих вещей, включая помолвочное кольцо. Общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Примечательно, что сначала спортсменка сообщила, что выкинула вещи в мусорный бак, однако после стала отрицать, что трогала эти вещи.