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Баскетболистку новосибирского «Динамо» обвиняют в краже на 2 млн рублей

Спортсменка вынесла вещи из квартиры бывшего любовника.
12 мая 2023 14:44
автор: Александр Кожевников

Баскетболистка новосибирского «Динамо» Виктория Щербакова обвиняется в краже на сумму 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как информирует источник, Виктория встречалась с замужним молодым человеком, который работал главой дата-отдела «Wildberries». Об изменен узнала жена мужчины и настояла на том, чтобы баскетболистка уехала из квартиры мужа.

Спортсменка разозлилась и вынесла из квартиры большое количество дорогих вещей, включая помолвочное кольцо. Общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Примечательно, что сначала спортсменка сообщила, что выкинула вещи в мусорный бак, однако после стала отрицать, что трогала эти вещи.

источник: Телеграм-канал Baza
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