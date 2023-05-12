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Дедушкин уверен, что в России нет спортивной дипломатии 

По словам 41-летнего спортсмена, привлекать иностранных атлетов в нашу страну можно не только деньгами.
12 мая 2023 14:47
автор: Глеб Шевяков

Российский баскетболист, чемпион России 2013 года в составе «Урала» Александр Дедушкин считает, что в России отсутствует спортивная дипломатия.

Отметим, что ранее российская пловчиха Анастасия Кирпичникова призналась в своей смене российского гражданства на французское. На протяжении нескольких лет 22-летняя спортсменка проживает во Франции и не принимает участие в российских соревнованиях.

«Важно, каким образом ты завершишь карьеру. На твоей родине могут сказать, что ты предатель, перебежчик. Может, высказывание Анастасии заказное. Что это не опасно, что это можно. У нас абсолютно нет спортивной дипломатии. В баскетболе в данный момент какая-то часть иностранцев высокого уровня уехала, приехали из университетов ребята. Но есть и другие примеры. Мы по-прежнему может привлекать легионеров не только деньгами. За лигой ВТБ стало интереснее следить», — заявил Дедушкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что за свою карьеру Дедушкин выступал за «Химки», питерский «Спартак», «Красные Крылья», «УНИКС» и «Урал».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Дедушкин уверен, что в России нет спортивной дипломатии 
По словам 41-летнего спортсмена, привлекать иностранных атлетов в нашу страну можно не только деньгами.
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