Дедушкин уверен, что в России нет спортивной дипломатии 

Российский баскетболист, чемпион России 2013 года в составе «Урала» Александр Дедушкин считает, что в России отсутствует спортивная дипломатия.

Отметим, что ранее российская пловчиха Анастасия Кирпичникова призналась в своей смене российского гражданства на французское. На протяжении нескольких лет 22-летняя спортсменка проживает во Франции и не принимает участие в российских соревнованиях.

«Важно, каким образом ты завершишь карьеру. На твоей родине могут сказать, что ты предатель, перебежчик. Может, высказывание Анастасии заказное. Что это не опасно, что это можно. У нас абсолютно нет спортивной дипломатии. В баскетболе в данный момент какая-то часть иностранцев высокого уровня уехала, приехали из университетов ребята. Но есть и другие примеры. Мы по-прежнему может привлекать легионеров не только деньгами. За лигой ВТБ стало интереснее следить», — заявил Дедушкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что за свою карьеру Дедушкин выступал за «Химки», питерский «Спартак», «Красные Крылья», «УНИКС» и «Урал».