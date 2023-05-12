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ЦСКА побеждает «Зенит» после второй четверти в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

В данный момент счет 1-2 в пользу армейцев.
ЦСКА побеждает «Зенит» после второй четверти в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ
12 мая 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ПБК ЦСКА

ЦСКА в гостях одерживает победу над «Зенитом» после первой половины четвертого матча в серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Отметим, что игра проходит в Санкт-Петербурге. Счет по итогам двух четвертей – 37:38 (15:15, 22:23) в пользу армейцев.

Напомним, что в настоящее время московский клуб ведет в серии до четырех побед за третье место со счетом 2:1.

Добавим, что следующая встреча баскетбольных команд пройдет 15 мая, в Москве. Начало матча – 19:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
ЦСКА побеждает «Зенит» после второй четверти в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ
ЦСКА побеждает «Зенит» после второй четверти в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ
В данный момент счет 1-2 в пользу армейцев.
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