ЦСКА побеждает «Зенит» после второй четверти в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

ЦСКА в гостях одерживает победу над «Зенитом» после первой половины четвертого матча в серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Отметим, что игра проходит в Санкт-Петербурге. Счет по итогам двух четвертей – 37:38 (15:15, 22:23) в пользу армейцев.

Напомним, что в настоящее время московский клуб ведет в серии до четырех побед за третье место со счетом 2:1.

Добавим, что следующая встреча баскетбольных команд пройдет 15 мая, в Москве. Начало матча – 19:30 по московскому времени.