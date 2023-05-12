ЦСКА в гостях одолел «Зенит» в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге на своей площадке «Зенит» принимал ЦСКА в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 77-72 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком в составе гостей стал Каспер Уэйр, который набрал 19 очков. Следом за ним идет Девонте Кэйкок с 16-ю заработанными очками.

Лучшим по результативности среди хозяев площадки оказался Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. Томас Эртель стал в питерской команде вторым, имея в своем активе 12 очков.

Таким образом, красно-синие увеличили свой отрыв в серии до четырех побед – 3-1.

Добавим, что следующая встреча между московской командой и «Зенитом» состоится в Москве, 15 мая.

Единая лига ВТБ. Матч за третье место. Игра 4.

«Зенит» – ЦСКА – 72:77 (15:15, 22:23, 16:21, 19:18)

Счет в серии: 1-3.