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Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от ЦСКА в четвертом матче серии Единой лиги ВТБ

Питерский клуб уступил своему сопернику со счетом 72:77.
12 мая 2023 23:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги четвертого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Отметим, что москвичи одержали победу со счетом 77:72, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу армейцев.

«Хочу поздравить ЦСКА с этой победой. У нас была возможность победить, команда выступила намного лучше, чем в предыдущем матче. Но в первые три минуты третьей четверти мы просто рассыпались. И хотя в остальные 37 минут мы играли более-менее как нужно, боролись, были сконцентрированы, не совершали много потерь, ЦСКА заработал большое преимущество и извлек из этого выгоду», – приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Добавим, что пятая игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 15 мая в Москве. Начало матча – 19:30 мск. Красно-синим достаточно победить в одной встрече, чтобы завоевать третье место Единой лиги ВТБ.

источник: Единая лига ВТБ
Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от ЦСКА в четвертом матче серии Единой лиги ВТБ
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