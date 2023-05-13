УНИКС побеждает «Локомотив-Кубань» после двух четвертей в четвертом финальном матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа выигрывают у «Лококотива-Кубани» после первой половины четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ.

После двух четвертей счет в матче в Краснодаре 48:32 (19:12, 29:20) в пользу гостей.

Самым результативным игроком первой половины встречи стал нападающий казанского клуба Джален Рэйнольдс, набравший 11 очков, у южан по 7 очков набрали Джейлен Барфорд и Крис Хортон.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу УНИКСа.

Для УНИКСа – этот финал Единой лиги ВТБ – пятый по счету. «Локомотив-Кубань» ранее в 2013 году также был финалистом турнира. Ни одной из команд не удалось победить в своих финальных сериях.