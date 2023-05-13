Как проходит лечение Шведа: президент ЦСКА поделился последней информацией

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о ходе восстановления защитника Алексея Шведа.

Напомним, баскетболист армейцев угодил в больницу из-за избиения в московском ресторане. У него обнаружили многочисленные травмы головы, в том числе сотрясение мозга.

«Алексей дома лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что еще есть какие-то проблемы. Все идет по плану, как принято говорить у врачей. Настроение бодрое. Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», – цитирует функционера Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что молодые люди, избившие Шведа, уже задержаны полицией, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.