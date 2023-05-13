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УНИКС в овертайме победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Казанские баскетболисты находятся в шаге от победы в турнире.
УНИКС в овертайме победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
13 мая 2023 16:28
автор: Александр Евграфов
автор фото: БК УНИКС

Баскетболисты казанского УНИКСа в овертайме вырвали победу у «Локомотива-Кубани» в четвертом финальном матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 90:88 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард южан Крис Хортон, набравший 23 очка, у гостей больше всех очков на счету Джалена Рэйнольдса и Дэрила Мэйкона – по 18.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра состоится 16 мая в Казани в 19:30.

Для УНИКСа – этот финал Единой лиги ВТБ – пятый по счету. «Локомотив-Кубань» ранее в 2013 году также был финалистом турнира. Ни одной из команд не удалось победить в своих финальных сериях.

Единая лига ВТБ. Финал. Игра 4.

«Локомотив-Кубань» - УНИКС - 88:90 ОТ (12:19, 20:29, 27:14, 22:19, 7:9)

Очки: Хортон (23), Барфорд (22), Акун-Перселл (16) – Рэйнольдс (18), Мэйкон (18), Лабери (17).

Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
УНИКС в овертайме победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
УНИКС в овертайме победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
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