Секулич: «Локомотив-Кубань» перестал справляться с давлением финальной серии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«После такой первой половины нам пришлось очень много думать, потому что в начале сегодняшнего матча мы превратились совсем не в ту команду, которой были на протяжении всего плей-офф. В предыдущих матчах серии мы показывали, что способны обыгрывать УНИКС. Но сегодня внезапно перестали справляться с давлением финальной серии.

Во второй половине мы показали характер, затащили матч в овертайм, но… Не буду больше ничего говорить. Всем спасибо», - приводит слова Александра Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой УНИКСа в овертайме со счетом 90:88. Таким образом, УНИКС увеличил преимущество в серии – 3-1 – и остановился в шаге от чемпионского титула.

Пятый матч серии состоится в Казани во вторник, 16 мая.