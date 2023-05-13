Главный тренер УНИКСа Перасович: понимали, что «Локо» - команда камбэков

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Поздравления моей команде – мы выиграли невероятно трудный матч. В большом перерыве мы отдавали себе отчет в том, что «Локо» – это команда камбэков. Много раз в этом сезоне они возвращались в игру после неудачного начала. У них есть кому вести мяч и бежать в быстрые отрывы.

Баскетбол – это не шахматы, здесь недостаточно все просчитать. У каждой команды бывают взлеты и спады. Мы отлично провели первую половину, соперник – вторую. Как итог – к концовке мы подошли при равном счете. Барфорд и Акун-Перселл сегодня реализовали нам несколько невероятных мячей. Я очень рад, что нас это не сломило.

На концовку я выпустил всех наших больших, потому что нам надо было как-то остановить «Локомотив-Кубань» на подборах. В итоге в овертайме ни одной из команд не удавалось набирать очки легко – и мы в этой игре преуспели больше», - приводит слова Велимира Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой УНИКСа в овертайме со счетом 90:88. Таким образом, УНИКС увеличил преимущество в серии – 3-1 – и остановился в шаге от чемпионского титула.

Пятый матч серии состоится в Казани во вторник, 16 мая.