В честь возвращения Грайнер в США во время матча устроят концерт с песней Боба Марли

Американский хип-хоп исполнитель Вайклеф Джин выступит в специальном шоу, которое пройдет в перерыве матча женской НБА между командами «Финикс Меркури» и «Чикаго Скай». Об этом сообщает TMZ.

Шоу будет посвящено вернувшейся в США баскетболистке Бриттни Грайнер, которая накануне провела первый матч в составе «Финикса» после возвращения из российской тюрьму.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

В первом матче после возвращения в США Грайнер набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90.

Что касается шоу, которое состоится в перерыве встречи с «Чикаго» 21 мая, то, в частности, Джин исполнит песню Боба Марли «One Love», а вместе с ним ее споют 200 специально выбранных фанатов на трибунах. Кроме того, исполнитель проведет послематчевый концерт, посвященный возвращению Грайнер в родную для нее страну.