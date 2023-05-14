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В честь возвращения Грайнер в США во время матча устроят концерт с песней Боба Марли

Спортсменку в декабре 2022 года обменяли из России на Виктора Бута.
В честь возвращения Грайнер в США во время матча устроят концерт с песней Боба Марли
14 мая 2023 08:38
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Американский хип-хоп исполнитель Вайклеф Джин выступит в специальном шоу, которое пройдет в перерыве матча женской НБА между командами «Финикс Меркури» и «Чикаго Скай». Об этом сообщает TMZ.

Шоу будет посвящено вернувшейся в США баскетболистке Бриттни Грайнер, которая накануне провела первый матч в составе «Финикса» после возвращения из российской тюрьму.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

В первом матче после возвращения в США Грайнер набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90.

Что касается шоу, которое состоится в перерыве встречи с «Чикаго» 21 мая, то, в частности, Джин исполнит песню Боба Марли «One Love», а вместе с ним ее споют 200 специально выбранных фанатов на трибунах. Кроме того, исполнитель проведет послематчевый концерт, посвященный возвращению Грайнер в родную для нее страну.

источник: TMZ.com
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В честь возвращения Грайнер в США во время матча устроят концерт с песней Боба Марли
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