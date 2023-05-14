Болельщики «Нью-Йорка» сорвали плакат Джулиуса Рэндла после поражения команды в плей-офф НБА 

Фанаты «Нью-Йорк Никс» остались недовольны игрой нападающего команды Джулиуса Рэндла, сорвав плакат с его изображением и несколько раз наступив на него.

Отметим, что ранее клуб из Нью-Йорка потерпел поражение от «Майами Хит» в шестой встрече полуфинальной серии Восточной конференции и вылетел из розыгрыша турнира.

Сообщается, что в проведенной игре 28-летний баскетболист реализовал лишь 3 из 14 бросков. Американский форвард сталкивался с проблемами в плей-офф и в прошлых сезонах.

Добавим, что полуфинальная серия между «Нью-Йорком» и «Майами» завершилась со счетом 4-2 в пользу «Хитлс».