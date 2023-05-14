Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру, Леброн стал самым возрастным игроком лиги

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала объявил о завершении карьеры баскетболиста.

Игуодала выступал в Национальной баскетбольной ассоциации на протяжении 19 сезонов, выиграв четыре титула чемпиона лиги в составе «Голден Стэйт».

В сезоне-2014/2015 Игуодала становился MVP финальной серии. Игоудала - семикратный финалист НБА, шесть раз он добирался до решающей серии вместе с «Уорриорз» и один раз с «Майами Хит» в 2020 году.

Игуодала является олимпийским чемпионом Игр в Лондоне в составе сборной США.

Примечательно, что с уходом Андре самым возрастным игроком лиги становится лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.