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Лучший тренер НБА 2022 года отправлен в отставку личным решением владельца клуба

В Аризоне очень разочарованы исходом противостояния с «Денвер Наггетс».
14 мая 2023 09:53
автор: Александр Евграфов

Главный тренер клуба НБА «Финикс Санз» Монти Уильямс отправлен в отставку личным решением владельца команды Мэтта Ишбиа, сообщает ESPN.

По данным источника, в руководстве команды были очень раздосадованы поражением в четвертьфинальной серии плей-офф от «Денвер Наггетс» со счетом 2-4.

Уильямс тренировал «Финикс» с 2019 года. В сезоне-2020/21 команда стала финалистом плей-офф НБА, но уступила титул «Милоуки Бакс». В минувшем сезоне Уильямс был назван лучшим тренером НБА.

Также сообщается, что Уильямс теперь является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Милуоки».

источник: ESPN
Лучший тренер НБА 2022 года отправлен в отставку личным решением владельца клуба
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