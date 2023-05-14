Лучший тренер НБА 2022 года отправлен в отставку личным решением владельца клуба

Главный тренер клуба НБА «Финикс Санз» Монти Уильямс отправлен в отставку личным решением владельца команды Мэтта Ишбиа, сообщает ESPN.

По данным источника, в руководстве команды были очень раздосадованы поражением в четвертьфинальной серии плей-офф от «Денвер Наггетс» со счетом 2-4.

Уильямс тренировал «Финикс» с 2019 года. В сезоне-2020/21 команда стала финалистом плей-офф НБА, но уступила титул «Милоуки Бакс». В минувшем сезоне Уильямс был назван лучшим тренером НБА.

Также сообщается, что Уильямс теперь является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Милуоки».