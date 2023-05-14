Бриттни Грайнер: американский гимн теперь воспринимается мной иначе

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала о своем восприятии американского гимна после возвращения из российской тюрьмы.

«Американский гимн теперь воспринимается мной иначе. Будто ты на Олимпийских играх, сидишь и ждешь, пока тебя наградят золотой медалью, на трибунах висят американские флаги, играет гимн. Просто другие чувства. Быть сегодня здесь очень важно для меня», - приводит слова Грайнер Daily Mail.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

В первом матче после возвращения в США Грайнер набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90.