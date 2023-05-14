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Умер главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич

Сербский специалист воспитал Предрага Стояковича.
14 мая 2023 22:46
автор: Максим Скороходов

ЦСКА сообщил о смерти главного тренера ЦСКА-2 Предрага Бадняревича.

«Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Бадняревич работал с множеством команд, включая «Нижний Новгород», где был ассистентом главного тренера сборной России Зорана Лукича.

В ЦСКА-2 он работал с июня 2020 года, приведя команду к наивысшему результату, шестому месту в Суперлиге.

источник: БК ЦСКА
Умер главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич
Сербский специалист воспитал Предрага Стояковича.
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