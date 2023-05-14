Умер главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич

ЦСКА сообщил о смерти главного тренера ЦСКА-2 Предрага Бадняревича.

«Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Бадняревич работал с множеством команд, включая «Нижний Новгород», где был ассистентом главного тренера сборной России Зорана Лукича.

В ЦСКА-2 он работал с июня 2020 года, приведя команду к наивысшему результату, шестому месту в Суперлиге.