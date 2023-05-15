Выписанный из больницы Швед посетил победный матч ЦСКА с «Зенитом» за бронзу

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед посетил пятый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором армейцы принимали «Зенит».

Игрок расположился на трибуне арены в специальном ошейнике, сообщает РИА Новости.

Напомним, встреча завершилась со счетом 82:79 (21:11, 22:25, 14:22, 25:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард сине-бело-голубых Адриен Морман, набравший 17 очков. У армейцев больше всего очков набрал Даллас Мур (15).

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу подопечных Эмила Райковича.

Напомним, в финале встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». После четырех матчей счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

1 мая Швед был жестоко избит на выходе из одного столичного ресторана, где отдыхал со своей супругой. Игрок попал в больницу с черепно-мозговой травмой. В итоге баскетболиста выписали, однако сколько продлится его восстановление, точно не известно.

Все четверо подозреваемых уже задержаны правоохранительными органами, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».