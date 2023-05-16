НБА назвала пятерку претендентов на награду за стремление к социальной справедливости

Национальная баскетбольная ассоциация назвала пятерку игроков, претендующих на получение награды имени Карима Абдул-Джаббара в текущем сезоне.

Среди претендентов Стефан Карри из Голден Стэйт Уорриорз», Тре Джонс, представляющий «Сан-Антонио Спёрс», Джарен Джексон играющий за «Мемфис Гриззлиз», Крис Пол из «Финикс Санз» и Грант Уильямс из «Бостон Селтикс».

Награда Карима Абдул-Джаббара вручается действующим игрокам НБА за стремление к социальной справедливости, демонстрацию и отстаивание ценностей лиги.

Центровой Карим Абдул-Джаббар провел в НБА 20 сезонов. Он чаще всех принимал участие в Матче всех звезд НБА (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную всех звезд. Больше всех становился самым ценным игроком НБА – шесть и также шесть раз был чемпионом ассоциации. С 1995 года является членом Зала славы баскетбола.