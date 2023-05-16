Швед оценил вероятность своего возвращения в баскетбол после жесткого избиения

Защитник ЦСКА Алексей Швед не собирается завершать карьеру. По словам баскетболиста, его агент в ближайшее время начнет переговоры с клубом о продлении контракта.

«Хочу еще играть сезонов четыре‑пять. Чувствую себя отлично!» – отметил игрок, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, в мае этого года Алексей Швед угодил в больницу с многочисленными травмами головы. Его избили в одном из московских ресторанов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а преступники задержаны полицией и предстанут перед судом.