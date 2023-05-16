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«Окончание сезона на мажорной ноте». Гомельский - о бронзе ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Московский клуб впервые в истории не попал в финал турнира.
16 мая 2023 12:35
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на итоговый результат ЦСКА в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Напомним, что московский клуб выиграл серию за третье место у «Зенита» из Санкт-Петербурга в пяти матчах.

«Стоит ли с этим поздравить ЦСКА? Не знаю, как‑то один великий тренер мне сказал: «В спорте есть только одно место – первое, а все остальные – последние». Но всех болельщиков ЦСКА, тренерский штаб и команду я поздравляю – это хорошее окончание сезона на мажорной ноте», – цитирует Гомельского «Матч ТВ».

Добавим, что в финале встречаются УНИКС и «Локомотив-Кубань». Счет в серии 3-1 в пользу казанского клуба.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Окончание сезона на мажорной ноте». Гомельский - о бронзе ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Московский клуб впервые в истории не попал в финал турнира.
16.05.2023 12:35
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