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Баскетболисты ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку

Команда впервые не попала в финал Единой лиги ВТБ, в матче за третье место завоевала бронзовые медали.
16 мая 2023 15:59
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты московского ЦСКА обратились к болельщикам после окончания сезона-2022/23. В этом году армейцы впервые не попали в финал Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани» в полуфинале. В матче за третье место ЦСКА победил «Зенит» и завоевал бронзовые медали.

«Спасибо за сезон! Мы вместе прожили ещё один баскетбольный год. И пусть не достигли той цели, которая стала привычной для всех, но завершили его на победной ноте, в присутствии своих болельщиков. Нам есть что вспомнить, есть что добавить в альманах клуба со столетней историей. Этот сезон принёс рекорды и индивидуальные награды, порадовал множеством ярких матчей и отдельных моментов, подарил полный спектр эмоций. Да, в итоге выиграны лишь бронзовые медали», - говорится в сообщении.

По словам армейцев, награда за сезон получилась куда более важной – единение команды и болельщиков, невероятная поддержка, настоящее сопереживание.

источник: БК ЦСКА
Баскетболисты ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку
Команда впервые не попала в финал Единой лиги ВТБ, в матче за третье место завоевала бронзовые медали.
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