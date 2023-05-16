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Андрей Ватутин: бронза — не то, чего ЦСКА хотелось в начале сезона

Накануне ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
16 мая 2023 17:27
автор: Александр Кожевников

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин подвел итоги сезона в Единой лиге ВТБ.

Накануне армейцы оказались сильнее санкт-петербургского «Зенита» и завоевали бронзовые медали чемпионата.

«Что и говорить, тяжёлая концовка сезона: это и неудача в полуфинале, и нападение на Алексея Шведа, и внезапная кончина главного тренера молодёжки Предрага Бадняровича. Разумеется, бронза — это не то, чего хотелось в начале сезона, амбиции и качество баскетбола в регулярке позволяли надеяться на большее.

Хорошего было немало, я имею в виду и сам зрелищный баскетбол, и настроение команды, её взаимодействие с тренерским штабом. Мы установили рекорд по числу побед подряд, собрали много индивидуальных призов, но не добились главной цели. Поэтому сезон оставил неоднозначное впечатление, но приятно его завершить дома победой и медалями», - приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, в финале Единой лиги ВТБ встречаются краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Счет в серии – 3-1 в пользу казанского клуба. Пятый матч финальной серии состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Андрей Ватутин: бронза — не то, чего ЦСКА хотелось в начале сезона
Накануне ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
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