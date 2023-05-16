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«Филадельфия» уволила Дока Риверса

Специалист руководил командой три сезона.
16 мая 2023 18:55
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс отправлен в отставку. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Риверс работал в «Филадельфии» три последних сезона. В каждом из них команда уступала во втором раунде плей-офф НБА.

В регулярных чемпионатах под руководством Риверса «Филадельфия» одержала 154 победы и потерпела 82 поражения.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» заняла третье место в Восточной конференции. В плей-офф «Сиксерс» оказались сильнее «Бруклин Нетс», однако уступили «Бостон Селтикс».

источник: «Советский спорт»
«Филадельфия» уволила Дока Риверса
Специалист руководил командой три сезона.
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