«Филадельфия» уволила Дока Риверса

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс отправлен в отставку. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Риверс работал в «Филадельфии» три последних сезона. В каждом из них команда уступала во втором раунде плей-офф НБА.

В регулярных чемпионатах под руководством Риверса «Филадельфия» одержала 154 победы и потерпела 82 поражения.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» заняла третье место в Восточной конференции. В плей-офф «Сиксерс» оказались сильнее «Бруклин Нетс», однако уступили «Бостон Селтикс».