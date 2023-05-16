ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ

Казанцы идут к первому титулу в истории.
УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ
16 мая 2023 20:22
автор: Александр Кожевников
автор фото: БК УНИКС

После первой половины пятого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке обыгрывает краснодарский «Локомотив-Кубань».

По итогам двух четвертей счет 58:37 в пользу казанской команды. В составе УНИКСа самым результативным игроком по итогам первой половины матча стал Ненад Димитриевич, набравший 16 очков. 10 очков набрал Винс Хантер. В составе краснодарской команды по восемь очков набрали Кирилл Елатонцев и Окаро Уайт.

Напомним, что в данный момент счет в серии 3-1. В случае победы в сегодняшней встрече УНИКС впервые в истории станет чемпионом Единой лиги ВТБ.

источник: «Советский спорт»
УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ
УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ
Казанцы идут к первому титулу в истории.
16.05.2023 20:22
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Филадельфия» уволила Дока Риверса
«Филадельфия» уволила Дока Риверса
Специалист руководил командой три сезона.
16.05.2023 18:55
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Андрей Ватутин: бронза — не то, чего ЦСКА хотелось в начале сезона
Накануне ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
16.05.2023 17:27
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Баскетболисты ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку
Команда впервые не попала в финал Единой лиги ВТБ, в матче за третье место завоевала бронзовые медали.
16.05.2023 15:59
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Окончание сезона на мажорной ноте». Гомельский - о бронзе ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Московский клуб впервые в истории не попал в финал турнира.
16.05.2023 12:35
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Швед оценил вероятность своего возвращения в баскетбол после жесткого избиения
Швед оценил вероятность своего возвращения в баскетбол после жесткого избиения
34-летний спортсмен был немногословен.
16.05.2023 12:11
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
НБА назвала пятерку претендентов на награду за стремление к социальной справедливости
Награда носит имя Карима Абдул-Джаббара.
16.05.2023 08:45
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Выписанный из больницы Швед посетил победный матч ЦСКА с «Зенитом» за бронзу
Армейцы завоевали бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
15.05.2023 21:52
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ
Армейцы выиграли пятый матч серии.
15.05.2023 21:15
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА обыгрывает «Зенит» после первой половины пятого матча за бронзу Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыгрывает «Зенит» после первой половины пятого матча за бронзу Единой лиги ВТБ
Армейцы уверенно движутся к медалям.
15.05.2023 20:12
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика