УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ

После первой половины пятого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке обыгрывает краснодарский «Локомотив-Кубань».

По итогам двух четвертей счет 58:37 в пользу казанской команды. В составе УНИКСа самым результативным игроком по итогам первой половины матча стал Ненад Димитриевич, набравший 16 очков. 10 очков набрал Винс Хантер. В составе краснодарской команды по восемь очков набрали Кирилл Елатонцев и Окаро Уайт.

Напомним, что в данный момент счет в серии 3-1. В случае победы в сегодняшней встрече УНИКС впервые в истории станет чемпионом Единой лиги ВТБ.