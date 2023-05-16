УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»

В Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань».

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24).

Таким образом, УНИКС одержал победу в серии со счетом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Дмитриевич, набравший 31 очко. 14 баллов набрал Маркос Найт. 13 очков на счету Луи Лабери.

В составе «Локомотива-Кубань» 21 балл набрал Окаро Уайт. 17 очков на свой счет записал Джейлен Барфорд.

Для УНИКСа это был первый финал с 2021 года, когда казанцы со счетом 0-3 уступили московскому ЦСКА.

Напомним, третье место по итогам чемпионата досталось ЦСКА, четвертым стал чемпион прошлого сезона – «Зенит».