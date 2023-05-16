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Игрок УНИКСа Ненад Димитриевич стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

В заключительном матче финальной серии македонец обновил личный рекорд результативности.
16 мая 2023 22:00
автор: Александр Кожевников

Македонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич стал самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

В пятом матче финальной серии Димитриевич обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 34 очка. Всего в нынешнем сезоне, включая регулярный чемпионат, Димитриевич принял участие в 47 встречах в составе казанской команды, набирая в них в среднем 12,1 очка, отдавая 5,5 передачи и совершая 2,4 подбора.

Напомним, казанский клуб одержал победу в серии с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом России и победителем Единой лиги ВТБ.

источник: «Советский спорт»
Игрок УНИКСа Ненад Димитриевич стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
В заключительном матче финальной серии македонец обновил личный рекорд результативности.
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