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Перасович прокомментировал чемпионский титул УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Клуб впервые в истории стал чемпионом турнира.
16 мая 2023 23:45
автор: Александр Кожевников

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в сезоне-2022/2023 Единой лиги ВТБ.

«Это огромное достижение! В первую очередь хочу поздравить своих игроков, тренерский штаб, болельщиков и в особенности семью Богачёвых. Потому что это большой успех всего клуба. Надеюсь, нам удастся повторить его в будущем. Лига ВТБ – очень сильный чемпионат. Его выигрывали «Химки», долгое время в соревновании доминировал ЦСКА, в прошлом году победителем стал «Зенит». В конкуренции с клубами, обладающими очень большим бюджетом, чрезвычайно сложно стать первым. Рад, что нам это удалось!

Ключевым в финале стал второй домашний матч, который мы практически проиграли, но боролись до конца и сумели сравнять счёт в серии. После этого я знал, что если нам удастся выиграть один из двух матчей в Краснодаре, то мы получим шанс завоевать титул. Но мы победили дважды и сегодня уже не имели права проиграть перед своими болельщиками», - приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.

Напомним, ранее в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань».

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24).

Таким образом, УНИКС одержал победу в серии со счетом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Для УНИКСа это был первый финал с 2021 года, когда казанцы со счетом 0-3 уступили московскому ЦСКА.

Напомним, третье место по итогам чемпионата досталось ЦСКА, четвертым стал чемпион прошлого сезона – «Зенит».

источник: БК УНИКС
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