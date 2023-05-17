Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Лейкерс» в первом матче полуфинала НБА

«Денвер» на своей площадке оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче полуфинала НБА. Встреча завершилась со счетом 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34) в пользу «Наггетс».

Отметим, что самым результативным игроком стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл (40 очков, 10 подборов, 3 передачи). Баскетболист из «Денвера» Никола Йокич сделал трипл-дабл (34 очка, 21 подбор, 14 передач).

Таким образом, «Наггетс» повели в серии до четырех побед 1-0. Следующий матч между командами состоится 19 мая.