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Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ

Казанцы впервые в истории стали чемпионами турнира.
17 мая 2023 10:24
автор: Александр Кожевников

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в финальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Как мне показалось, УНИКС вышел на матч с настроем «если проиграешь, то умрешь» – а ведь так начать игру следовало как раз нашей команде. Во второй половине нам, вроде бы, удалось устроить погоню. Но у казанской команды на первый план вышел Ненад Димитриевич – он показал, почему является самым ценным игроком этого финала и, возможно, большой мировой звездой в ближайшей перспективе.

Хочу выразить огромную благодарность нашим игрокам – тому, чего они добились и как сражались. В плей-офф нам каждую серию приходилось начинать в гостях, что очень непросто, но мы добрались до финала – и там имели все шансы выиграть во 2-м, 3-м и 4-м матчах – очень жаль, что нам немного не хватило для этого опыта.

Считаю, что мне повезло быть наставником у этих парней – у многообещающих русских игроков, каждый из которых способен вырасти в звезду, и у американских легионеров, которые прекрасно играли и отдали все, чтобы сделать лучше команду в целом и каждого из партнеров», - приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, УНИКС одержал победу в серии со счетом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом России и победителем Единой лиги ВТБ.

источник: Единая лига ВТБ
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