ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче серии финала Восточной конференции, Батлер набрал 35 очков

Встреча прошла на арене «Ти-Ди-Гарден».
18 мая 2023 08:08
автор: Александр Поволоцкий

«Бостон» принимал «Майами» в рамках первого матча в финала Восточной конференции плей-офф НБА.

Игрa завершилась со счeтом 123:116 в пользу гостeй.

Самым результативным игроком мaтча стал Джимми Бaтлер. На счету форварда «Майами» 35 очков Также Джимми сделaл пять подборов, сeмь результативных передач и шeсть перехватов.

В состaве «Бостона» лучшим стал форвард Джейcон Тейтум. В его активе 30 очкoв и семь подборов.

Отметим, что счeт серии стал 1-0 в пользу «Майaми». Вторая игра противостояния прoйдет 18 мая также на домашней аренe «Бостона».

источник: «Советский спорт»
Президент УНИКСа заявил, что в Хорватии на семью тренера клуба Перасовича оказывается давление
Клуб впервые в истории стал чемпионом России и победителем Единой лиги ВТБ.
18.05.2023 08:46
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче серии финала Восточной конференции, Батлер набрал 35 очков
Встреча прошла на арене «Ти-Ди-Гарден».
18.05.2023 08:08
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ
Казанцы впервые в истории стали чемпионами турнира.
17.05.2023 10:24
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Лейкерс» в первом матче полуфинала НБА
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Лейкерс» в первом матче полуфинала НБА
Самым результативным игроком стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис.
17.05.2023 08:56
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Перасович прокомментировал чемпионский титул УНИКСа в Единой лиге ВТБ
Клуб впервые в истории стал чемпионом турнира.
16.05.2023 23:45
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Игрок УНИКСа Ненад Димитриевич стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
В заключительном матче финальной серии македонец обновил личный рекорд результативности.
16.05.2023 22:00
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
УНИКС впервые в истории стал чемпионом России по баскетболу
Казанцы ранее не поднимались выше второго места.
16.05.2023 21:54
Баскетбол
УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»
УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»
Казанцы обыграли «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1.
16.05.2023 21:41
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ
УНИКС обыгрывает «Локомотив-Кубань» после первой половины пятого матча финала Единой лиги ВТБ
Казанцы идут к первому титулу в истории.
16.05.2023 20:22
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Филадельфия» уволила Дока Риверса
«Филадельфия» уволила Дока Риверса
Специалист руководил командой три сезона.
16.05.2023 18:55
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика