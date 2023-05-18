Президент УНИКСа заявил, что в Хорватии на семью тренера клуба Перасовича оказывается давление

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что хочет продлить контракт с наставником казанской команды Велимиром Перасовичем.

Напомним, что клуб из Татарстана в финальной серии был сильнее «Локомотива-Кубани» из Краснодара (4-1).

«Было предварительное обсуждение, но конкретики пока нет. Естественно, хотим его оставить. У тренера есть свои обстоятельства, назовем их семейными. Плюс отношение к нам за рубежом. Перасович из Хорватии, там определенная политика, на семью оказывается давление. С Сербией было бы проще. И все равно хотим оставить Велимира. Он смелый человек, после победы в решающем матче у него на глазах были слезы», — приводит «Матч ТВ» слова Богачева.

Добавим, что Перасович возглавил УНИКС в 2021 году.