Бывшего игрока сборной России обвинили в издевательстве над беременной

Бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон дисквалифицирована на два матча регулярного чемпионата WNBA.

Напомним, что бронзовый призер Олимпийских игр сейчас занимает пост главного тренера клуба «Лас-Вегас Эйсес».

Ранее баскетболистка американской команды Дирика Хэмби заявила, что Хэммон была недовольна её беременностью. Баскетболистка отмечала - ее запугивали.

Как сообщает пресс-служба WNBA, по итогам расследования Бекки обвинили в нарушении правил лиги и уважения к клубу, а также отстранена на матчи без сохранения заработной платы.