Александар Везенков признан MVP сезона-2022/2023 Евролиги

Форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков стал самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2022/2023 Евролиги.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. В нынешнем сезоне Везенков дважды становился самым ценным игроком месяца - в ноябре и феврале.

Везенков принял участие в 38 матчах в нынешнем сезоне Евролиги, набирая в них в среднем 17,2 очка и отдавая 6,8 результативной передачи.

Везенков вместе с «Олимпиакосом» сыграет в «Финале четырех» Евролиги, которые стартует 19 мая. В матче 1/2 финала турнира «Олимпиакос» сыграет с «Монако». В другом полуфинале сыграют «Реал» и «Барселона».