ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александар Везенков признан MVP сезона-2022/2023 Евролиги

Везенков дважды становился самым ценным игроком месяца.
18 мая 2023 14:13
автор: Александр Кожевников

Форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков стал самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2022/2023 Евролиги.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. В нынешнем сезоне Везенков дважды становился самым ценным игроком месяца - в ноябре и феврале.

Везенков принял участие в 38 матчах в нынешнем сезоне Евролиги, набирая в них в среднем 17,2 очка и отдавая 6,8 результативной передачи.

Везенков вместе с «Олимпиакосом» сыграет в «Финале четырех» Евролиги, которые стартует 19 мая. В матче 1/2 финала турнира «Олимпиакос» сыграет с «Монако». В другом полуфинале сыграют «Реал» и «Барселона».

источник: Евролига
Александар Везенков признан MVP сезона-2022/2023 Евролиги
Везенков дважды становился самым ценным игроком месяца.
18.05.2023 14:13
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Бывшего игрока сборной России обвинили в издевательстве над беременной
Клуб лишили права выбора в первом раунде драфта 2025 года.
18.05.2023 13:33
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент УНИКСа заявил, что в Хорватии на семью тренера клуба Перасовича оказывается давление
Клуб впервые в истории стал чемпионом России и победителем Единой лиги ВТБ.
18.05.2023 08:54
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче серии финала Восточной конференции, Батлер набрал 35 очков
Встреча прошла на арене «Ти-Ди-Гарден».
18.05.2023 08:08
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ
Казанцы впервые в истории стали чемпионами турнира.
17.05.2023 10:24
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Лейкерс» в первом матче полуфинала НБА
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Лейкерс» в первом матче полуфинала НБА
Самым результативным игроком стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис.
17.05.2023 08:56
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Перасович прокомментировал чемпионский титул УНИКСа в Единой лиге ВТБ
Клуб впервые в истории стал чемпионом турнира.
16.05.2023 23:45
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Игрок УНИКСа Ненад Димитриевич стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
В заключительном матче финальной серии македонец обновил личный рекорд результативности.
16.05.2023 22:00
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
УНИКС впервые в истории стал чемпионом России по баскетболу
Казанцы ранее не поднимались выше второго места.
16.05.2023 21:54
Баскетбол
УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»
УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»
Казанцы обыграли «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1.
16.05.2023 21:41
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика