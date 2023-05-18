Андрей Кириленко: у Шведа очень и очень сложные травмы

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о здоровье баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

«Вернется ли Швед на площадку в следующем сезоне? Посмотрим. Я не доктор, но у него очень и очень сложные травмы. С нетерпением жду его возвращения на паркет, но и форсировать это точно не стоит. Надо вылечиться до конца», - приводит слова Кириленко «Спорт-Экспресс».

1 мая Швед был жестоко избит на выходе из одного столичного ресторана, где отдыхал со своей супругой. Игрок попал в больницу с черепно-мозговой травмой. В итоге баскетболиста выписали, однако сколько продлится его восстановление, точно не известно.

Все четверо подозреваемых уже задержаны правоохранительными органами, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».