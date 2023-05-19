«Денвер» увеличить отрыв в серии с «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича

«Денвер» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче полуфинала плей-офф НБА.

Игра завершилась со 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24) в пользу хозяев паркета.

Отметим, что в «Наггетс»й трипл-дабл оформил Никола Йокич. В его активе 23 очка, 17 подборов и 12 результативных передач. У »Лейкерс» дабл-дабл на счету Леброна Джеймса. Он завершил встречу с 22 очками и десятью передачами.

Таким образом, «Денвер» ведет в серии со счетом 2–0. Третий матч противостояния команд пройдет 21 мая на площадке «Лейкерс».