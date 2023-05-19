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«Олимпиакос» стал первым финалистом Евролиги

Греческие баскетболисты сыграют с одним из испанских клубов.
19 мая 2023 20:29
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты греческого «Олимпиакоса» победили «Монако» и стали первыми финалистами Евролиги. Встреча в Каунасе завершилась со счетом 76:62 в пользу «Олимпиакоса».

Самым результативным игроком на площадке стал нападающий «Олимпиакоса» Саша Везенков, набравший 19 очков. У «Монако» больше всех набрал Майк Джеймс, у которого на счету 17 очков.

«Олимпиакос» в финале встретится с победителем матча «Барселона» - «Реал». Греческий клуб 11 раз выходил в финал Евролиги и трижды побеждал.

Финал состоится 21 мая.

источник: «Советский спорт»
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