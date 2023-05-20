«Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Восточной конференции

«Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» во втором матче финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча в Бостоне завершилась со счетом 111:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком на площадке стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и сделавший 13 подборов. В составе победителей отличился Джимми Баттлер, а Адейбао оформил дабл-дабл (22 очка и 17 подборов).

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Майами». Третья игра состоится на паркете «Хит» 22 мая.

НБА. Полуфинал Восточной конференции. Игра 2.

«Бостон» — «Майами» - 105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36)

Очки: Тейтум (34), Браун (16), Р. Уильямс (13) - Батлер (27), Мартин (25), Адебайо (22).

Счет в серии: 0-2.