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Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке

Спортсменка слушала гимн США стоя.
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
20 мая 2023 14:28
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер объяснила, почему он стоя слушала гимн США перед первым матчем нового сезона WNBA с «Лос-Анджелес Спаркс».

«У меня есть право протестовать, высказываться, задавать вопросы. То, через что я прошла, сейчас значит для меня немного больше. Я хочу твердо стоять на ногах. В России я была буквально в клетке, у меня не было возможности стоять так, как мне хотелось.

С возможностью слышать мой гимн, видеть мой флаг, я определённо хочу стоять.И каждого, кто не встанет или не выступит, я поддержу на 100 процентов. Это наше право, как американцев в этой стране», - приводит слова Грайнер ESPN.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

источник: ESPN
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
Спортсменка слушала гимн США стоя.
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