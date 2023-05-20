Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер объяснила, почему он стоя слушала гимн США перед первым матчем нового сезона WNBA с «Лос-Анджелес Спаркс».

«У меня есть право протестовать, высказываться, задавать вопросы. То, через что я прошла, сейчас значит для меня немного больше. Я хочу твердо стоять на ногах. В России я была буквально в клетке, у меня не было возможности стоять так, как мне хотелось.

С возможностью слышать мой гимн, видеть мой флаг, я определённо хочу стоять.И каждого, кто не встанет или не выступит, я поддержу на 100 процентов. Это наше право, как американцев в этой стране», - приводит слова Грайнер ESPN.

Напомним, Грайнер вернулась в США в декабре 2022 года. В России она отбывала наказание за перевозку запрещенных веществ - спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Грайнер обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.