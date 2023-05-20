Андрей Кириленко: мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне бы хотелось, чтобы «Денвер» выиграл чемпионат НБА. Они провели прекрасный регулярный сезон, Никола Йокич показывает великолепный баскетбол. Дважды MVP, надо хоть один титул забрать. Да и регион мне близкий — с другой стороны горы», - приводит слова Кириленко ТАСС.

«Денвер Наггетс» встречается с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии Западной конференции. После двух матчей счет - 2-0 в пользу «Наггетс».