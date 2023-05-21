«Денвер» победил «Лос-Анджелес» и находится в шаге от выхода в финал НБА

Баскетболисты «Денвер Наггетс» выиграли третий матч финальной серии плей-офф Западной конференции у «Лос-Анджелес Лейкерс».

Отметим, что встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 119:108 в пользу гостей, которые теперь находятся в шаге от выхода в финал всего турнира.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, набравший 37 очков, сделавший шесть передач и семь подбором. Легкий форвард Майкл Портер отличился дабл-даблом, набрав 14 очков и сделав 10 подборов.

У хозяев паркета больше всех очков у Энтони Дэвиса, оформившего дабл-дабл (28 очков, 18 подборов). На счету Леброна Джеймса 23 очка и 12 передач.

Счёт в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Денвера». Четвертый матч серии состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 23 мая.